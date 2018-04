Zona industriale, Bianco apre il cantiere e Pogliese lo stuzzica: “Ci pensa ora?”

CATANIA – E’ stato aperto stamattina a Catania il cantiere per il rifacimento, la messa in sicurezza e l’innovazione delle arterie viarie della zona industriale; interventi previsti dal Patto per Catania con il progetto Cta Mover, per un costo di un milione e 325 mila euro.

Si tratta di 59 mila metri quadrati di nuovo manto stradale, 400 metri quadrati di marciapiede sistemati, il ripristino di 11.100 metri lineari di segnaletica orizzontale, la posa in opera di 2.800 catarifrangenti e di 2.600 metri lineari di banda sonora. Compresi nell’appalto la realizzazione di sei passaggi pedonali rialzati, la fornitura in opera di 4 ped-smart (attraversamenti pedonali intelligenti) oltre alla rimozione, pulizia e eliminazione dell’immondizia e della vegetazione spontanea e delle ceppaie.

“Questo non è che l’inizio di una sistemazione complessiva della zona industriale, uno dei cuori pulsanti di Catania, per troppi anni quasi completamente abbandonata”, ha detto il sindaco Enzo Bianco visitando il cantiere. “In poco più di due mesi le quattro o strade più importanti (I, VII, VIII e XIII) saranno completamente risistemate e messe in sicurezza anche dal punto di vista pedonale”.

Saranno inoltre ripristinate quaranta opere di captazione delle acque piovane: “Un altro lavoro molto importante perché in questa zona, dove prima c’erano pantani, sono frequenti gli allagamenti”, ha aggiunto Bianco.

Al quale non ha risparmiato critiche il rivale Salvo Pogliese, candidato del centrodestra nella corsa alla poltrona di primo cittadino. “Dopo cinque anni di disinteresse, in piena campagna elettorale il sindaco uscente scopre che Catania ha una zona industriale che necessita interventi urgenti, annunciando pomposamente il rifacimento di strade e marciapiedi. La solita passerella propagandistica in un’area che, come ci hanno accoratamente riferito gli imprenditori con cui ci siamo confrontati, è vittima della sordità di chi dovrebbe promuovere e incentivare occasioni di sviluppo e invece cerca di utilizzarla a scopi meramente elettorali”.