“All’anagrafe il figlio di due padri gay? Una vergogna che Catania non merita”

CATANIA – “La trascrizione all’anagrafe dei bambini generati all’estero e registrati da due padri rappresenta una vergogna che Catania non merita”. La Lega non ci sta. E contesta il sindaco la cui amministrazione “ha legittimato questo atto di egoismo senza batter ciglio”.

Il partito di Salvini chiede al primo cittadino di congedarsi “senza aggiungere la ulteriore macchia della legittimazione della pratica illegale e immorale attuata dalle coppie omosessuali che si procurano all’estero figli generati attraverso l’utero in affitto di una madre a cui il neonato è tolto alla nascita per essere consegnato alla coppia gay”.

Il caso al quale la Lega si riferisce è quello della trascrizione dell’atto di nascita di due gemelli nati in America, figli di due padri, D. e N., di 36 e 42 anni. Un atto spontaneo, come è successo a Roma, ovvero arrivato per decisione dell’amministrazione comunale, senza alcun intervento del tribunale.

“La Lega ha sempre rispettato le scelte di vita di tutti, ma difenderà sempre il diritto di ogni bambino che nasce ad avere una mamma (donna) e un papà (uomo). Proviamo profonda tristezza per questa vicenda”.