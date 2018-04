ROMA – Dopo Torino, Gabicce e Roma anche Catania è tra le città che stanno procedendo alla trascrizione di certificati di nascita stranieri di figli di coppie omosessuali.

In particolare, spiega Famiglie Arcobaleno, “nelle ultime settimane l’amministrazione comunale ha trascritto l’atto di nascita di due gemelli nati in America, figli di due padri, D. e N., di 36 e 42 anni”.

Anche in questo caso come in quello di Roma la trascrizione è stata spontanea, ovvero senza l’intervento del tribunale.