Cancelleri dà il via libera a Grasso

Giancarlo Cancelleri, primo storico portavoce del M5s alla Regione, torna nel salotto politico di Antenna Sicilia per parlare di finanziaria regionale, “un mostro a cento teste che non tiene conto dei siciliani e favorisce la pletora di pochissimi deputati; menomale che doveva essere documento snello: da 30 a 120 articoli. Risultato politico? Musumeci non conta nulla neanche tra i suoi alleati”.

Nel lungo “Faccia a Faccia Politico” condotto da Luca Ciliberti, che andrà in onda stasera alle 20.30 su Antenna Sicilia (Canale 10), Cancelleri traccia la linea politica del M5s all’Ars. “Siamo la prima forza politica della Regione, in aula il nostro gruppo è composto da 20 deputati, Avevamo proposto a Musumeci di ripartire insieme scrivendo le priorità della Sicilia su un foglio bianco, con trasparenza davanti ai cittadini. La risposta? Continuare a dialogare con i portatori di acqua di Miccichè, Cuffaro e Lombardo”.

In tv, Giancarlo Cancelleri dà il via libera definitivo a Giovanni Grasso come candidato ufficiale del M5s a sindaco di Catania, “un nome che accresce la caratura culturale del Movimento in città, che ci dà la possibilità di presentarci con una faccia, un curriculum e una storia credibile”.

Il “quasi presidente della Regione” racconta la sua amicizia con il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dei i fichi “rubati” al goloso Di Battista e torna sugli impresentabili e sul caso dell’intervista rilasciata in campagna elettorale parlando del voto a Musumeci in Commissione regionale antimafia: “Da allora non abbiamo mai chiarito, ma faccio ancora fatica a pensare che si sia potuto offendere, nessuna operazione di sciacallaggio”.