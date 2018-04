Rapina a minimarket, giovane in manette

Scordia . Assalto armato nel negozio di via Garibaldi: un 25enne svuota le casse, la pistola trovata in casa lo inchioda

SCORDIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 25enne Salvatore Malgioglio di Scordia per rapina aggravata.

La sera del 26 aprile scorso il giovane, armato di pistola e con il volto in parte travisato da un cappellino, irrompendo in un minimarket di via Garibaldi a Scordia e, sotto la minaccia di un’arma, ha costretto un impiegato a consegnargli i 300 euro contenuti nella cassa.

In seguito a indagini, in casa del sospettato è stata trovata la pistola Beretta modello 92 utilizzata per la rapina. La pistola, una fedele riproduzione dell’originale, è stata sequestrata. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.