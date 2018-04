Portaborse, l’Ars cambia

Approvato emendamento alla finanziaria: sparisce il collaboratore D6, risparmio di 1,9 milioni. Ok ai fondi per le ex Province: aumento di 22 milioni per gli stipendi

PALERMO – Portaborse, collaboratori (cosiddetti D6) e personale ‘stabilizzato’: dal primo luglio di quest’anno cambiano le regole per l’assunzione di esterni nei gruppi parlamentari. L’Ars ha approvato un emendamento alla manovra finanziaria che modifica la legge di riferimento varata tre anni fa. Il risparmio per il Parlamento è intorno a un milione e 900 mila euro. Cancellata la figura del collaboratore D6 com’era prevista dalla norma modificata.

La norma, firmata da tutti i capigruppo dell’Ars, sposta il budget per i collaboratori (D6), ridotto da 58 a 38 mila euro all’anno, dai gruppi parlamentari al singolo deputato che quindi avrà a disposizione non più 3.100 euro ma 6.200 euro al mese come contributo per i portaborse, che dunque sono destinati ad aumentare.

Se vorranno però i deputati potranno girare una parte dei fondi al gruppo per l’assunzione di un dipendente che sarà a disposizione anche dei colleghi parlamentari. L’Ars inoltre coprirà le spese degli stipendi del cosiddetto personale ‘stabilizzato’ (una ottantina di persone inserite in un elenco, alcuni con trent’anni di servizio alle spalle) che sarà assunto dai gruppi parlamentari: la norma fissa a 58 mila euro il limite massimo degli emolumenti per questo personale.

Il passaggio del budget per gli esterni dal gruppo parlamentare al singolo deputato eviterà il controllo da parte della Corte dei conti che interviene sui rendiconti dei gruppi. Erano stati proprio i giudici contabili a sollevare il caso del numero eccessivo di contratti fati dai gruppi a personale esterno, quasi 350.

Intanto l’aula del Parlamento regionale ha approvato la norma (art.20) che stanzia fondi per le ex Province. L’importo aumenta di 22 milioni per il 2018 e il 2019 per le ex Province regionali e sono somme da destinare, prioritariamente, al pagamento degli stipendi dei dipendenti delle tre Città metropolitane e dei sei Liberi consorzi dei Comuni, mentre un milione di euro è destinato alla progettazione di opere pubbliche.

“Con questa norma – afferma il presidente della Regione Nello Musumeci – abbiamo voluto dare certezza ai bilanci delle ex Province consentendo loro di poter programmare con tranquillità l’attività. In parallelo si sta lavorando per l’eliminazione, o almeno la riduzione, del contributo di risanamento della finanza pubblica statale che assorbe tutte le entrate di questi enti”.