Ruba soldi e vestiti a un anziano che veniva curato in una struttura privata, individuata accompagnatrice di un altro paziente

CATANIA – Lo scorso 13 aprile in una nota struttura sanitaria privata del centro di Catania qualcuno ha depredato un anziano paziente, mentre stava ricevendo cure mediche. I ladri gli hanno sottratto gli abiti con effetti personali e una somma di denaro che aveva portato con sé per sostenere le spese durante la degenza. La polizia ha identificato il colpevole: si tratterebbe dell’accompagnatrice di un altro paziente. C. A. M. è stata indagata.