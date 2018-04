CATANIA – Carabinieri di Catania Librino hanno arrestato un 46enne pregiudicato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip per violenza in famiglia. Grazie a indagini scattate dopo una segnalazione dei locali servizi sociali, sono stati accertati “reiterati episodi di violenza domestica tra il 2017 e il 2018 nei confronti della propria consorte e del figlio 16enne”. Il provvedimento gli è stato notificato in carcere dove era già detenuto per altra causa.