Assalti armati a Giarre e Acireale: presi

RIPOSTO (CATANIA) – La scorsa notte i carabinieri di Riposto hanno arrestato Sebastiano Vecchio, 54enne di Giarre, e Alfio Orazio Pappalardo, 31enne di Riposto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catania per il reato di rapina aggravata in concorso.

Grazie alle indagini dei militari di Riposto si è potuto far luce su diverse rapine, cinque per l’esattezza, commesse dai due criminali con il volto coperto e armati di fucile, ai danni di due distributori di carburante di Acireale, le pizzerie ripostesi “Frankie” e “Ciliegino”, e nei confronti di una persona la quale, mentre stava rincasando, era stata bloccata e colpita ripetutamente alla testa con l’arma. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.