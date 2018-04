Sicilia: 1 su 4 non sbarca il lunario. E a Bolzano guadagnano il doppio

Istat . Ancora una maglia nera: 1,3 milioni di persone nell’Isola sono in forte difficoltà economica e non possono permettersi vacanze. Enormi le disparità col reddito medio del Nord

ROMA – E’ la Sicilia la regione che sconta la quota più alta di persone che vivono in condizione di grave deprivazione, ovvero in forte difficoltà economica, risultando, tra l’altro, in ritardo con bollette e affitti, o non potendosi permettere una settimana di vacanze.

Nella regione l’incidenza del fenomeno arriva al 26,1% nel 2016, toccando così uno su quattro, in tutto 1,3 milioni di siciliani. Lo rileva l’Istat in ‘Noi Italia’, dove per l’intera Italia registra un indice più che dimezzato rispetto al dato della Sicilia (12,1%).

Eppure “nel 2016 la maggior parte delle regioni registra una crescita del Pil pro capite”. Ma il “divario territoriale si mantiene alto: il livello nel Mezzogiorno è inferiore del 43,4% rispetto al Centro-Nord, secondo l’Istat.

Nel 2015 inoltre le famiglie residenti in Italia hanno percepito un reddito disponibile netto pari, in media, a 29.988 euro (circa 2.500 euro al mese). Tuttavia, data “l’asimmetricità della distribuzione dei redditi, la maggioranza delle famiglie ha conseguito un reddito inferiore all’importo medio”: per il 50% infatti non si è andati oltre ai 24.522 euro (circa 2.044 euro al mese). In statistica si parla in questo caso di reddito mediano, misura che “mostra una differente distribuzione territoriale: nel 2015 la provincia autonoma di Bolzano registra il valore più elevato (33.479 euro), con oltre 15.000 euro di scarto dalla Sicilia, ultima regione nella graduatoria”, che presenta un importo quasi dimezzato (17.901 euro).

Sempre nel 2015, la diseguaglianza, misurata in termini di concentrazione del reddito, è “più elevata in Sicilia, mentre nelle regioni del Nord-Est si riscontra una maggiore uniformità”.

Dai principali fenomeni economici, sociali e ambientali emerge dunque “un Paese in netto miglioramento in molti ambiti” ma restano dei “punti di debolezza”, con l’Italia “non sempre in linea con la media dei paesi dell’Ue e distante dai principali partner, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno”. Sul fronte occupazione il Sud si colloca all'”ultima posizione nella graduatoria dell’Ue”, nel confronto tra macro-aree italiane e Paesi Ue. Ma ci sono anche le “eccellenze agroalimentari” e “il buon andamento” degli aspetti legati alla salute.