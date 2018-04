Pogliese: “Catania come Barcellona. Inchiesta spese pazze? Sono sereno”

“A Catania c’è l’assoluta esigenza di rinnovamento che vorrei interpretare, ecco perché ho scelto di abbandonare al mia comoda poltrona a Bruxelles per provare a diventare il nuovo sindaco della città”. Il candidato del centrodestra, Salvo Pogliese, è stato il primo ospite dello speciale tv sulle elezioni amministrative 2018, la trasmissione condotta da Luca Ciliberti, che ogni giovedì su Telecolor, approfondirà i temi della campagna elettorale. Nelle prossime puntate ci saranno il candidato del M5s, Giovanni Grasso, e il sindaco uscente di Catania, Enzo Bianco.

L’europarlamentare catanese ha parlato per la prima volta in televisione, della vicenda di rinvio a giudizio sulla cosiddette “spese pazze”, nella quale è rimasto coinvolto quando era vice presidente vicario dell’Assemblea regionale siciliana, per aver utilizzato i soldi del conto corrente del suo gruppo parlamentare.

“Sono assolutamente sereno, ma non accetto lezioni morali da nessuno, soprattutto dai miei avversari – ribadisce davanti alle telecamere rispondendo a una domanda di Ernesto Romano, capocronista de La Sicilia – Io ho anticipato, caso unico nella storia dell’Ars e probabilmente anche degli altri consigli regionali d’Italia, decine di migliaia di euro per pagare gli stipendi dei dirigenti del gruppo parlamentare di cui ero vice presidente, per pagare i Tfr e le spese di ordinaria amministrazione. Successivamente ho recuperato solo una parte di quei soldi che oggi sono oggetto di procedimento giudiziario. La giustizia farà il suo corso e sono certo che questa vicenda si concluderà nel modo più giusto, è tutto certificato. Ecco perché ho accettato la proposta di candidatura a sindaco sollecitata da più parti politiche come nome di sintesi e di condivisione”.

Da un sondaggio realizzato tra i clienti e tra i commercianti ambulanti della fiera di Catania sono arrivate diverse sollecitazioni per gli aspiranti sindaci, soprattutto in materia di rifiuti e strade pulite. Pogliese ha le idee chiare. “Pulizia e decoro urbano sono assolute priorità per chiunque andrà ad amministrare la città. Catania è tra le ultime in Sicilia e in Italia in termini di performance di raccolta differenziata. Tutti insieme dobbiamo fare un salto di qualità, partendo da alcuni gesti concreti e quotidiani. Immagino dei meccanismi di premialità per accompagnare la trasformazione epocale sul tema dei rifiuti a cui tutti, anche culturalmente dobbiamo ormai abituarci, per legge. Sul buco di bilancio del Comune, invece, aspettiamo la verifica della Corte dei Conti”.

Infine, l’aspirante sindaco supportato da “9 o 10 liste”, rivela la sua ambizione: “Il modello ideale della mia Catania è certamente Barcellona, ci accomunano tante similitudini: il mare, il porto, la vocazione turistica, l’università e l’accoglienza. E’ una metropoli straordinaria anche dal punto di vista urbanistico da cui Catania deve prendere spunti concreti. Abbiamo ancora tante potenzialità inespresse, al di là del binomio sole-mare il nostro territorio deve essere promozionato molto di più di quanto è stato fatto fino ad oggi, di concerto con la Regione siciliana”.