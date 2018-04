PALERMO – Avrebbe raccontato di essere stato rapinato da due uomini armati di pistola in via Margifaraci a Palermo durante il giro di consegne dei pacchi. Il bottino 1.500 euro. Le indagini dei poliziotti del commissariato Porta Nuova hanno dimostrato che il colpo non c’è mai stato. Per questo il corriere è stato denunciato. Lo stesso nel corso di un lungo interrogatorio ha ammesso di avere raccontato il falso perché si trova in grave crisi economica.