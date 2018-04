Le due Coree fanno pace

Tra la Corea del Nord e la Corea del Sud non ci sarà più guerra. Lo hanno annunciato in una dichiarazione congiunta il presidente nordcoreano Kim Jong-un e il leader di Seul Moon Jae-in, che oggi si sono incontrati nel villaggio di Panmunjom, in quello che passerà alla storia come lo storico vertice della pace.

“Siamo lo stesso popolo, con lo stesso sangue, che deve vivere unito”, ha detto Kim in conferenza stampa, parlando di “una nuova pagina”. “L’intero mondo ci guarda – ha aggiunto -, non ripeteremo gli errori del passato”. Parole confermate dal collega sudcoreano.

Kim Jong-un è diventato il primo leader nordcoreano a mettere piede in Corea del Sud, attraversando la zona smilitarizzata che separa la penisola dalla fine della guerra di Corea nel 1953. I due presidenti si sono stretti la mano al confine, per poi dirigersi verso la Peace House, nel villaggio di Panmunjom, per avviare colloqui formali sulla denuclearizzare e la pace della penisola coreana.