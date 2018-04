Catania per due giorni capitale del ballo

CATANIA – Danza classica, contemporanea, moderna, salsa e balli caraibici, gare, balli di gruppo, esibizioni singole e in coppia. Dopo il successo dello scorso anno, con Carla Fracci ospite d’eccezione, Catania torna a essere per due giorni ‘capitale’ del ballo con ‘Dance Competition’ il concorso internazionale di danza in programma sabato e domenica al PalaCatania.

La competizione dedicata a gruppi e ballerini solisti prevede saggi di classico, contemporaneo e moderno, ‘coreographic team’ per tutte le discipline e categorie di sincronizzato, coreografico, show, caribe show dance e danze caraibiche in coppia: salsa portoricana, salsa cubana, merengue e bachata.

Per la danza classica, contemporanea e moderna direttore artistico è Fredy Franzutti, mentre per le coreografie e le danze caraibiche la maestra Angela Caruso. Ospite d’onore è Luciana Savignano. Grande attesa per Laura Comi, ballerina del Teatro dell’Opera di Roma.

A giudicare esibizioni e ballerini saranno coreografi di fama nazionale e internazionale: Ranko Yokoyama, Maikel Fonts, Sylvia Chapelli, Barbara Ymenez, Anita Lombardi, Adrian Sevilla Cortes. Direttore organizzativo dell’evento è Rossella Giuffrida.