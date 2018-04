Catania, beccato mentre spaccia cocaina

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato Lucio Carmelo Gangi, 34 anni, per spaccio di cocaina. E’ stato sorpreso nel rione di San Cristoforo in sella al suo scooter mentre cedeva un involucro con la droga al conducente di un’auto. Bloccati sia l’acquirente sia il pusher. Addosso a Gangi sono stati trovati alcuni grammi di cocaina e una cospicua somma di denaro. Gangi è stato condotto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’A.G.