Aci Trezza, sub disperso in mare

CATANIA – Un sub di 56 anni, che si era immerso con le bombole nel mare di Aci Trezza, vicino alla zona dei Faraglioni, è disperso dalla notte scorsa. L’allarme è stato lanciato alle 05.30 alla guardia costiera da amici che non lo hanno visto risalire. Pare fosse sceso intorno ai 70 metri.

Sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania hanno già eseguito una ricerca in profondità, ma con esito negativo. Le ricerche sott’acqua sono momentaneamente sospese perché le norme di sicurezza per la salute impongono che non si possa fare più di un’immersione oltre i 50 metri di profondità per ricerche che richiedono tempo.

E’ in arrivo sul posto una squadra di sommozzatori da Palermo per dare il cambio ai colleghi. Sul posto è presente l’unità navale del distaccamento portuale dei vigili del fuoco di Catania.