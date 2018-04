Lampedusa: acqua inquinata, sequestrato depuratore comunale

PALERMO – Impianti non funzionanti e livelli di inquinamento da batteri fecali 10mila volta superiori ai limiti di legge: è il risultato degli accertamenti della procura di Agrigento che ha disposto il sequestro dell’impianto di depurazione del Comune di Lampedusa e protezione delle acque.

I magistrati, coordinati dal procuratore Luigi Patronaggio, hanno notificato anche 13 avvisi di garanzia e sequestrato 600 tonnellate di materiali.

Fra i 13 indagati dalla Procura di Agrigento figurano anche l’ex sindaco Giusi Nicolini e l’attuale capo dell’amministrazione comunale Totò Martello. Le ipotesi di reato contestate vanno dall’inquinamento ambientale al falso, dalla truffa, all’omissione d’atti d’ufficio e alla frode in pubbliche forniture.

“E’ da tempo che teniamo d’occhio la situazione di Lampedusa. Dal 2012 il vecchio depuratore non funziona più. E’ una situazione che, nel tempo, si è sempre più aggravata, le opere che dovevano essere effettuate non sono state realizzate e oggi abbiamo una situazione di estrema gravità”. Lo ha detto, durante la conferenza stampa convocata al tribunale di Agrigento, il procuratore capo Luigi Patronaggio che ha disposto il sequestro dell’impianto di depurazione di Lampedusa.

“Abbiamo dovuto necessariamente inviare le informazioni di garanzia a tutti gli amministratori che si sono succeduti dal 2012 ad oggi – ha aggiunto Patronaggio – proprio perché vogliamo capire se ci sono state omissioni penalmente rilevanti. Non escludiamo l’esistenza di reati contro la pubblica amministrazione e inadempienza nelle pubbliche forniture perché questo appalto si è protratto per più tempo e ancora non è stato chiuso”.

Oltre al sindaco di Lampedusa (Ag) Salvatore Martello e al suo predecessore, sono 11 – fra dirigenti di Regione e Comune e responsabili delle ditte che avrebbero dovuto fare i lavori di sistemazione dell’impianto di depurazione di Lampedusa – ad essere stati iscritti nel registro degli indagati per le presunte irregolarità nel funzionamento del depuratore.

Si tratta di Maurizio Pirillo, 56 anni, ex direttore generale del dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Sicila; Felice Ajello, 60 anni, direttore dei servizi attuativi della gestione del servizio idrico della Regione; Salvatore Stagno, 47 anni, responsabile unico del procedimento relativo al rinnovo del depuratore; Giuseppe Tornabene, 64 anni, direttore dei lavori; Giuseppe Dragotta, 62 anni, direttore dei lavori; Manlio Maraventano, 50 anni, ex dirigente dell’Utc di Lampedusa; Francesco Brignone, 55 anni, ex dirigente Utc; Calogero Fiorentino, 61 anni, ex dirigente dell’Utc; Sonja Nunziatina Cannizzo, 48 anni, amministratore della Nuroni Srl, società che avrebbe dovuto realizzare il nuovo depuratore dell’isola; Luigi Fidone, 43 anni, direttore tecnico della Nuroni e Giovanna Taormina, rappresentante della Epilscan, società che si occupava del conferimento dei rifiuti sull’isola che avrebbe creato una discarica abusiva.