CATANIA – Raffica di controlli nel quartiere catanese di San Cristoforo. Cinque venditori ambulanti di ortofrutta sono risultati tutti privi di licenza: sono scattate le multe e 31 cassette di prodotti sono state sequestrate e devolute in beneficenza.

Altre sanzioni per le persone fermate in via della Concordia, nelle piazze Palestro e Risorgimento: 20.000 euro per varie violazioni al codice della strada.