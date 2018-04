CATANIA – I carabinieri di Catania Nesima hanno arrestato il 28enne Andrea Ensabella, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Siracusa. Condannato per rapina e furto, reati commessi a Noto e Pachino tra il 2009 e il 2016, dovrà espiare una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione.