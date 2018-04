Trovato in possesso di 29 banconote false da 100 euro, arrestato (FOTO)

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Ventinove banconote false da cento euro sono state sequestrate dai poliziotti del commissariato di Niscemi (Cl) a un uomo di 26 anni che lo scorso gennaio era stato trovato con altre 94 banconote dello stesso taglio, sempre false. L’uomo è stato denunciato alla Procura di Gela. Le banconote sono state trovate durante una perquisizione domiciliare e sono risultate di pregevole fattura, tanto da renderne difficoltoso il riconoscimento da parte di persone non esperte. Anche le altre 94 banconote false erano di ottima fattura, ma diversamente dalle nuove, avevano tutte lo stesso numero di matricola. Il possessore ha detto di averle acquistate per 600 euro da uno sconosciuto, su un treno che dal Nord l’aveva condotto in Sicilia.