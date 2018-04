Catania, Liberazione e polemiche

La prefettura modifica il percorso del tradizionale corteo del 25 aprile per evitare la zona dove ha sede Casapound. Monta la protesta in rete, poi il via libera fino a piazza Dante

CATANIA – Si celebra il 73° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Polemiche a Catania perché ieri la prefettura ha concesso l’autorizzazione per il tradizionale corteo del 25 aprile con una modifica del percorso per evitare contatti con i militanti di Casapound che hanno la nuova sede in piazza Idria, zona dove tradizionalmente passa la manifestazione.

“Nel giorno della Liberazione si dovrebbe modificare un percorso tradizionale sol per la possibile presenza in zona dei fascisti? Giammai” scrivono in una nota i gruppi della sinistra radicale.

Montata la protesta in rete, ieri una delegazione di manifestanti si è recata in questura per concordare una soluzione finalizzata a non privare di alcun significato il corteo di oggi. La trattativa è andata avanti a lungo, anche perché i presenti pare non avessero un mandato totale, ma alla fine la riunione si è conclusa con una certa soddisfazione da parte di tutti.

l’Anpi Catania, l’Associazione partigiani, ha diffuso un comunicato in cui sono state ricordate, per quanto di propria competenza, le tappe delle manifestazioni di oggi, aperte alle 9,30 in piazza Università con la deposizione da parte del prefetto, accompagnato dal direttore marittimo della Sicilia orientale, di una corona davanti alla targa commemorativa dei caduti.

Proprio alle 9,30, da piazza Stesicoro, è partito invece il corteo che si dirigerà verso il Municipio, dove sarà deposta una corona nella lapide che ricorda i partigiani e le partigiane catanesi morti durante la Resistenza e dove sarà tenuto un minuto di silenzio per ricordarli e per ricordare tutti i morti di oggi (compresi i migranti morti in mare e tutti coloro che muoiono a causa delle guerre); quindi seconda sosta in piazza Machiavelli, dove sarà deposta una corona sotto la lapide nella casa natale di Graziella Giuffrida, maestra catanese di 22 anni uccisa a Genova durante la Resistenza.

Il corteo continuerà per via Plebiscito e si concluderà in piazza Dante, dove, per ricordare il 70° anniversario della sua entrata in vigore, alla presenza dell’ultimo partigiano catanese, Santo Serrano, donne, migranti, disoccupati e studenti leggeranno alcuni articoli della Costituzione.