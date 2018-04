Sembra agosto: “Attenti ai raggi Uv”

Caldo come in piena estate, i meteorologi raccomandano protezioni: “Gli ultravioletti vengono sottovalutati”

ROMA – Creme solari, cappello e occhiali da sole a portata di mano anche in questi giorni di insolito caldo estivo: l’intensità dei raggi ultravioletti (Uv), infatti, toccherà i livelli della seconda metà di agosto.

Lo spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, precisando che alla base di questo fenomeno ci sono diverse condizioni meteo: oltre all’alta pressione, il cielo sereno e i bassi tassi di umidità in molte zone del Paese. “Nelle ore centrali del giorno – aggiungono – i valori dei raggi Uv, in gran parte d’Italia, arrivano a toccare valori di 8-9 (su una scala da 0 a 11+). Occorre dunque prestare particolare attenzione, anche perché in primavera generalmente il rischio legato ai raggi Uv viene sottovalutato”.

Particolare attenzione, precisano i meteorologi, deve fare chi si trova in montagna per escursioni o alpinismo, che può dover fare i conti anche con l’amplificazione della riflessione della neve.

Gli esperti di Epson Meteo prevedono sole anche per domani, mentre da giovedì l’alta pressione si indebolirà al Nord e in Sardegna, con un attenuazione del caldo. L’alta pressione, invece, proseguirà al Centro Sud dove il clima sarà tipico da inizio estate.