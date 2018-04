Ruba alla Plaia, preso a Porte di Catania

CATANIA – Ieri sera la Polizia di Catania ha arrestato il tunisino Momi Bilel, 23 anni, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per ricettazione. Il giovane è stato fermato all’interno del parcheggio del centro commerciale “Porte di Catania” perché trovato in possesso di alcuni oggetti che erano stati poco prima rubati in una spiaggia del litorale della Plaia a una coppia di cittadini stranieri. Il tunisino ha tentato di sottrarsi agli agenti colpendoli con violenti calci e pugni e dandosi poi alla fuga. Dopo un inseguimento è stato bloccato e arrestato.