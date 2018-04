MILAZZO (MESSINA) – Poco dopo le 14 sull’autostrada A20 Palermo-Messina, nei pressi del comune di Torregrotta, in direzione Milazzo, un motociclista è morto cadendo all’uscita di una galleria.

Ferita, ma non in pericolo di vita, una donna che viaggiava con lui. Non è stato ancora resa nota l’identità della vittima.