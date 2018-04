“Mi suicido, avvisate la mia famiglia”

CATANIA – La Polizia di Catania ieri ha tratto in salvo un 38enne che in un momento di disperazione ha tentato di togliersi la vita. L’uomo, in attesa di una visita medica alla quale doveva sottoporsi all’ospedale Garibaldi di Nesima, in un momento di sconforto, si è recato all’ultimo piano della torre al centro del polo ospedaliero con l’intenzione di buttarsi giù e, chiamato il 113, ha chiesto ai poliziotti, armato di un coltello, di informare i suoi cari per l’insano gesto che a breve avrebbe portato a termine.

Gli agenti giunti sul posto hanno cercato di dissuaderlo, ma il 38enne, invece di ritornare sui propri passi, ha sottolineato ai poliziotti ancor di più la sua intenzione di suicidio, salendo sul cornicione della torre pronto a gettarsi giù.

Tre poliziotti sono riusciti con estrema difficoltà, visto anche l’elevato peso dell’uomo, a bloccarlo e a evitare la tragedia. Tirandolo verso l’interno della terrazza, sono riusciti a disarmarlo del coltello con cui era riuscito a imprimersi solo un graffio superficiale. I poliziotti, dopo aver calmato l’uomo, lo hanno condotto all’interno della struttura ospedaliera e affidato al personale sanitario.