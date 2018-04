Catania: “La strada è mia”, e la chiude

Con un cancello aveva trasformato vico Malabranca in una traversa privata: indagato. Sequestrato autolavaggio che inquinava

CATANIA – Ancora controlli della polizia di Catania nei quartieri di Barriera, Borgo e Picanello. Un autolavaggio alla periferia nord scaricava illegalmente nel sottosuolo le acque reflue e i fanghi prodotti, senza depuratori né autorizzazione, creando un danno ambientale anche nei terreni limitrofi oltre che nelle falde acquifere. Per questo motivo il titolare è stato indagato e l’autolavaggio è stato sequestrato.

Indagato anche un 47enne che ha chiuso illegalmente una traversa pubblica senza uscita, denominata vico Malabranca, con un cancello in ferro di grande dimensione e con relativa serratura, in modo tale da rendere la via a uso privato.

Inoltre in numerosi negozi è stata riscontrata la vendita di merce senza che il commerciante avesse regolarmente emesso lo scontrino. Per ogni titolare è scattata una multa di 500 euro. Contestata anche l’installazione di un gazebo realizzato senza la prescritta autorizzazione comunale.