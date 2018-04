Avis Sicilia, cresce il ruolo delle donne

“Seppur in un contesto di calo numerico di donazioni e donatori rimane lodevole il lavoro svolto dalle Avis Provinciali nonostante le innumerevoli difficoltà che hanno dovuto affrontare nei processi di controllo, dove occorre applicare le regole statutarie per garantire la più ampia partecipazione”. Lo ha detto il presidente regionale delle Avis siciliane, Salvatore Mandarà, che ha aperto con la sua relazione l’assemblea 2018.

“Anche il 2017 è stato un anno indirizzato al coinvolgimento, al rafforzamento e alla fidelizzazione dei giovani all’ interno della nostra realtà regionale – ha continuato Mandarà – il nuovo coordinatore giovani ha avviato una politica tesa all’integrazione, per coloro che sono il presente e saranno il futuro della nostra associazione. Tre nuove e giovanissime volontarie avisine ci rappresentano in consiglio nazionale giovani. Continueremo a dar loro il diritto di rappresentanza, sia in consiglio direttivo che in esecutivo regionale al fine di: sostenere le politiche giovanili, avviare progetti per aggregare nuovi donatori e dar vita a percorsi anti bullismo nelle Scuole”.

Mandarà ha quindi parlato della Consulta Donne “che ha iniziato il proprio percorso con l’obiettivo di aumentarne la presenza femminile e la partecipazione attiva delle donne nelle associazioni, per accrescere ancor di più il senso di appartenenza, per creare nuove forme educative ai disagi sociali e alle devianze giovanili nelle scuole e per eliminare quei neologismi che oggi si continuano a perpetrare nei confronti della donna quali la subordinazione e le violenze volte ad annientare l’identità attraverso l’assoggettamento fisico o psicologico”.

E’ intervenuto anche il direttore sanitario Marcello Romano che ha sottolineato come “l’Avis Sicilia, nel corso degli ultimi anni, è cresciuta non solo in termini qualitativi e quantitativi di unità di sacche raccolte ma anche in qualificazione e professionalizzazione della classe dirigente che ha rappresentato e rappresenta l’Avis a tutti i livelli associativi e nelle istituzioni: la presidenza del Collegio dei Probiviri Nazionale, la presenza nel Giurì e due consiglieri Nazionali ne danno prova. Applicare i principi di democrazia partecipata significa percepire e recepire le indicazioni e le delibere di Avis Sicilia che diventano indirizzo su cui operare in Avis Nazionale. Alla nostra, che continuo a chiamare Famiglia Avisina, composta da dirigenti e volontari di tutti i livelli associativi, rivolgo l’invito ad adoperarsi e sostenere un progetto comune e partecipato, con l’obiettivo reciproco di collaborare, proporre idee, programmi, azioni che possano svilupparsi su linee programmatiche fondate su dei valori condivisi solamente nell’interesse e nella crescita di tutta l’associazione”.

NUMERO SOCI AVIS NUMERO DONAZIONI AVIS 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Agrigento 4.286 4.660 4.729 3.477 8.740 9.463 9.044 7.883 Caltanissetta 115 194 204 149 193 140 160 200 Catania 13.083 12.854 12.161 12.183 17.263 17.226 16.773 16.555 Enna 5.661 5.184 5.826 5.551 7.303 6.065 7.042 7.197 Messina 7.641 7.415 7.877 6.789 9.957 9.729 9.725 9.080 Palermo 9.276 9.317 9.704 9.546 12.550 12.418 12.433 12.332 Ragusa 23.014 23.746 24.538 24.843 34.904 36.432 37130 38021 Siracusa 11.118 11.438 11.622 11.827 17.957 18.660 18540 17743 Trapani 5.832 5.994 6.501 6.939 11.050 10.913 11343 11544 TOTALE 80.026 80.802 83.162 81.304 119.917 121.046 122.190 120.555

“La nostra offerta donazionale ha coperto circa il 60% del fabbisogno trasfusionale siciliano – ha spiegato Romano – tuttavia, il dato emergente è la riduzione di circa 1.600 donazioni e 1.800 soci, rispetto al 2016, che seppur contenuto (rispettivamente -1.3% e -2.2%) e pur essendo in varia misura registrato in altre realtà regionali e associative, deve comunque far riflettere: comprendendone le motivazioni è possibile intervenire con adeguati correttivi e nuove iniziative. Con l’eccezione dei territori di Ragusa, Trapani, Enna, la riduzione donazionale è sostanzialmente “spalmata” più o meno omogeneamente nei restanti. Certamente incidono fattori locali, di volta in volta peculiari, che coinvolgono le relazioni associative interne (intra-e inter-sezionali) ed esterne (Simt, altre associazioni, ecc.), ma alcune considerazioni valgono per tutti. In primo luogo l’invecchiamento della popolazione generale e in particolare dei donatori periodici”.

Al problema del reclutamento per il mantenimento e la crescita del numero dei donatori possiamo rispondere orientando e adeguando ancor più la promozione verso le fasce di età giovanili. Il numero di donazioni, comunque, può essere mantenuto ed accresciuto anche attraverso il miglioramento dell’indice donazionale e l’ampliamento delle donazioni in aferesi. Un fattore limitante è rappresentato dalla persistente “gabbia” degli ambiti territoriali che ostacola le potenzialità di alcune realtà associative. Al riguardo, è imminente la definizione della nuova rete ospedaliera siciliana e, quindi, anche delle relative strutture trasfusionali; è probabile che emergeranno accorpamenti e/o soppressioni di Simt, con ridistribuzione degli ambiti territoriali di questi ultimi e, conseguentemente, anche delle afferenze associative”.



“Una nostra proposta in tal senso dovrebbe prevedere che nei comuni capoluogo le maggiori associazioni (p.es. quelle a diffusione nazionale e con più di 4-5.000 donatori) abbiano riconosciuto un ambito territoriale esteso all’hinterland comunale e possano afferire con convenzione a tutti i Simt dello stesso capoluogo, pur mantenendo l’afferenza dei singoli donatori a un unico Simt per ragioni sanitarie”.