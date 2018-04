Cinquecento kg di pesce scaduto: fuorilegge i sushi bar di Catania

CATANIA – Una operazione della guardia costiera di Catania denominata “Sol Levante” ha permesso di scoprire che praticamente non erano in regola tutti i più noti locali di sushi della città sottoposti a ispezione.

Più di 500 chili di pesce sono stati sequestrati. In particolare salmone, tonno della pregiata qualità pinna gialla, pesce spada, gamberi e polpi. Ai clienti venivano venduti prodotti surgelati scaduti da tempo.

In particolare i titolari di due noti ristoranti specializzati nella preparazione di sushi, oltre a essere stati sanzionati sono stati deferiti per frode in commercio, in quanto all’interno del locale sono stati trovati più di 100 kg di pesce che sebbene fosse congelato, risultava scaduto da tempo. I prodotti venivano più volte scongelati e ricongelati, per poi essere serviti crudi e spacciati come pregiato sushi agli ignari consumatori.

In atto sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la quantità di solfiti presente su una partita di gamberoni, sottoposti a sequestro. Tali additivi – ammessi indeterminate quantità, così come nel vino – sono aggiunti nei gamberi per rallentarne il processo di annerimento della testa che ne abbassa inevitabilmente il valore commerciale. I campioni che saranno sottoposti ad analisi potranno fornire un dato importante sull’eventuale uso eccessivo.

Sanzioni per complessivi 30.000 euro sono state inoltre elevate nei confronti dei ristoranti che avevano messo in vendita pesce privo di tracciabilità.