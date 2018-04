In fiamme furgone di una ditta di arredamenti

PALERMO – Un incendio la scorsa notte in contrada Barocchiere a Misilmeri (Pa) ha danneggiato un furgone Mercedes Sprinter in uso al titolare della ditta Max Arredamenti di Ficarazzi. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Nei pressi del furgone sono stati trovati una bottiglia di plastica e uno straccio, pare utilizzato come innesco.