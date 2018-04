Fondo speciale per il vigile catanese: “Deve curarsi e mantenere 3 figli”

CATANIA – “Catania le vuole bene”. Con queste parole il sindaco di Catania Enzo Bianco ha consegnato un contributo straordinario del Fondo previdenza e assistenza del personale della polizia municipale all’ispettore capo di vigili urbani Luigi Licari, rimasto a lungo in coma a seguito di un’aggressione subita sei mesi fa mentre era in servizio in via del Rotolo.

Per l’aggressione è stato rinviato a giudizio un 22enne. Licari era accompagnato dal fratello Matteo e dal figlio Cosimo. “L’ispettore Licari è a capo di una famiglia monoreddito di cinque persone – ha spiegato Bianco – e deve sottoporsi a cure costose e lunghe. Non ha uno stipendio alto e, per curarsi, non può lavorare e perde così tutte le indennità legate al servizio. Per aiutarlo, il mese scorso abbiamo pensato di chiedere l’intervento del Fondo previdenza e assistenza presieduto dal comandante Sorbino”.

Il regolamento del fondo prevede infatti la possibilità di versare un contributo straordinario fino al 3% di una somma annuale che si aggira intorno ai 250.000 euro per il personale della polizia municipale in difficoltà. Nel corso dell’incontro si è discusso anche del processo per l’aggressore, che si svolgerà nei primi di maggio davanti alla terza sezione penale del tribunale di Catania. “Così come annunciato – ha confermato Bianco – il Comune di Catania si costituirà parte civile nel processo per l’aggressione”.