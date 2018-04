Catania, market di droga in casa

Marijuana, hashish, ecstasy e anfetamine in un’abitazione in corso delle Province: in manette un 26enne

CATANIA – In manette a Catania un pusher di 26 anni. I carabinieri hanno trovato nella sua casa in corso delle Province 1,3 kg di marijuana, 29 grammi di hashish, 555 grammi di ecstasy, 21 grammi di anfetamina-speed e 209 grammi di ketamina, materiale per il dosaggio e il confezionamento dello stupefacente e 1.300 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.