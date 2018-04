Una botta e via: preso l’uomo ariete

VITTORIA (RAGUSA) – La notte scorsa alle 2 una volante della polizia di Vittoria è intervenuta per la segnalazione di un furto ai danni di un noto bar all’interno di un’area di servizio. I ladri hanno infranto la vetrata con una macchina utilizzata come ariete e portato via il cassetto del registratore di cassa.

Incamerata dal titolare la descrizione dell’auto, gli agenti dopo una brevissima perlustrazione nei dintorni l’hanno incrociata nei pressi della Fontana della pace: a bordo due individui che, alla vista della polizia, sono scappati a tutta velocità nonostante l’alt e i segnali acustici e luminosi.

E’ nato un pericolosissimo inseguimento per le vie del centro cittadino, durato circa 20 minuti. Affiancati all’altezza dell’incrocio della provinciale 68, i due fuggitivi si sono coperti il volto con gli indumenti che indossavano e nello stesso tempo hanno tentato di speronare la macchina della polizia, che si è sottratta solo grazie a un’abile manovra.

Alla rotonda di via Gen. Cascino l’auto in fuga ha perso il controllo andando a urtare la rotonda stessa, ma i fuggitivi sono ripartiti nuovamente ad alta velocità addentrandosi nel centro abitato. La corsa spericolata è andata avanti contromano dal tratto compreso dalla via Leopardi fino a piazza Italia. Da lì i ladri hanno imboccato l’isola pedonale della centralissima via Cavour, che in quel momento era gremita di persone, fino alla affollata piazza del Popolo, luogo della movida vittoriese, sempre ad altissima velocità, mettendo a grave rischio le numerose persone presenti.

L’inseguimento quindi si è spostato in via Del Quarto, dove l’auto si è schiantata contro un muro. Nonostante tutto, i malfattori in retromarcia hanno investito più volte l’auto della polizia nell’estremo tentativo di sfuggire agli agenti. A questo punto, sentendosi in trappola, il passeggero è sceso proseguendo la fuga a piedi e riuscendo a dileguarsi.

L’autista invece è stato bloccato dai poliziotti e identificato come il ventenne Giovanni Giliberto: addosso aveva soldi e uno “spadino” utilizzato per mettere in moto l’autovettura rubata; tutto debitamente sequestrato. Da ulteriori accertamenti gli agenti hanno scoperto che nella stessa notte era stato consumato anche un ulteriore furto, con le medesime modalità, ai danni di una farmacia di Comiso.