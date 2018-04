Palermo: in codice rosso il giovane sullo scooter che si è scontrato con l’auto guidata da Onofrio Barone

PALERMO – Incidente a Palermo in via Lanza di Scalea questa mattina. Il trentatreenne Rosario Mancuso si trova ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia.

L’impatto tra una Toyota e una Vespa. A guidare la Toyota Onofrio Barone di 54 anni, detto Nuccio, ex giocatore del Palermo e di altre squadre di serie A, B e C e allenatore di calcio. Il giovane stava viaggiando a bordo dello scooter nei pressi del distributore Eni.