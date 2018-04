Catania: vendeva droga a un ragazzo in via delle Finanze, la polizia lo insegue e lo blocca

CATANIA – La polizia ieri notte ha arrestato il 34enne senegalese Idrissa Jadama per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Alle 4.45 gli agenti in via delle Finanze (nota piazza di spaccio) hanno notato un uomo di colore intento a interagire con un teenager.

Alla vista della volante i due sono scappati, ma dopo un inseguimento a piedi fino a corso Sicilia i poliziotti sono riusciti a bloccare il senegalese. Addosso aveva 3 involucri con marijuana.