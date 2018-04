Via libera all’autostrada Ragusa-Catania

Ok dalla Commissione Lavori Pubblici al progetto esecutivo, anche l’assessore Falcone ha espresso parere favorevole

RAGUSA – Via libera della Commissione Lavori Pubblici al progetto esecutivo dell’autostrada Ragusa-Catania. E’ stato evidenziato, ovviamente, anche il notevole ritardo dell’invio del progetto allo stesso Consiglio. Alla fine della riunione il presidente Massimo Sessa ha invitato tutti i membri del comitato a lavorare in “punta di penna”, tenendo presente che l’arteria verrà realizzata perché necessaria per il territorio. Gli ulteriori passaggi saranno tutti atti complementari, a cominciare dall’ok della Corte dei Conti al progetto. Anche l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ha espresso parere favorevole al progetto.