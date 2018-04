Partinico, accoltella il vicino di campagna

Al culmine di una lite sferra due colpi al torace a un bracciante di 59 anni: in manette un 75enne

PALERMO – I carabinieri hanno arrestato il 75enne Fortunato Cucinella che, al culmine di una lite scoppiata per questioni di vicinato, nelle campagne di Partinico, ha sferrato due coltellate a un bracciante di 59 anni colpendolo al torace.

La vittima si è presentata all’ospedale di Partinico e ha raccontato ai medici che è caduto procurandosi dei tagli al torace durante l’ora di lavoro. I medici hanno compreso che le lesioni al torace sono state provocate da un coltello. La vittima è stata operata al polmone.

La moglie del ferito arrivata in ospedale e in preda alla disperazione si è fatta sfuggire qualche elemento utile alle indagini. I militari da lì hanno iniziato le ricerche e sono arrivati in casa di Fortunato Cucinella.

Qui hanno trovato i vestiti sporchi di sangue della vittima e dello stesso pensionato. Anche il coltello è stato recuperato. Cucinella, originario di Montelepre e che avrebbe conosciuto il bandito Giuliano, si trova ai domiciliari in attesa della convalida.