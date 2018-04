Il M5s: “Mercimonio della maggioranza sulla manovra”

PALERMO – M5s polemico sull’approvazione della finanziaria all’Ars. “Definire suq quello che è avvenuto questa notte in commissione bilancio è riduttivo, per questo chiaramente abbiamo bocciato la manovra – ha detto la capogruppo del M5s all’Ars Valentina Zafarana -. Abbiamo assistito sino alle 8 di questa mattina a un vero e proprio mercimonio con centinaia di emendamenti ad personam che i deputati della maggioranza dell’Ars hanno messo sul tavolo soltanto per difendere e promuovere interessi personali e specifici. Noi siamo riusciti comunque a farci approvare emendamenti di buon senso, utili ad aiutare le fasce più deboli, i comuni, la cultura, la sanità e il terzo settore. Ora battaglia strenua in aula”.

“Governo e maggioranza – spiega Zafarana – partono con una serie di passi falsi impressionanti. Intanto si era detto che non si sarebbero più fatte notti nel palazzo e invece anche stavolta si è arrivati a chiudere la seduta dopo una nottata nella quale, abbiamo assistito a liti furiose, lunghe pause, tomi di emendamenti particolari, nel tentativo di spartirsi le poche briciole di questa Sicilia, che continuerà, grazie a queste persone, ad andare a fondo”.

“Tra i nostri emendamenti – prosegue Zafarana – ci sono buone notizie per i comuni, che potranno beneficiare di 20 milioni di euro destinati al fondo di rotazione, con i quali potranno fare progetti per partecipare a bandi e avvisi pubblici, 2 milioni e mezzo di euro per il rimborso delle spese di trasporto degli studenti delle scuole medie e superiori, incentivi per le cooperative giovanili. Ok a emendamenti M5s che prevedono l’utilizzo delle royalties del petrolio, da parte dei comuni in cui ricadono i giacimenti estrattivi, per effettuare bonifiche, progettazioni e infrastrutture, che abbiamo reale ricaduta positiva per i cittadini”.

Per quanto attiene alla sanità, passa la proposta del M5s dell’aumento del finanziamento a 3 milioni di euro per gli ospedali che ricadono nelle zone industriali. “In questo modo – spiega Zafarana – zone martoriate da alta incidenza tumorale, potranno avere potenziamento degli ospedali su diagnosi e cure. Raddoppiati budget delle Asp provinciali per il trattamento delle cure per i bambini affetti da autismo con il conseguente dimezzamento delle liste d’attesa. Ok a anche a interventi su democrazia partecipata. La parola adesso passa all’aula dove, chiaramente faremo prevalere i nostri numeri”.