NOTO (SIRACUSA) – Gli agenti del commissariato di Noto hanno denunciato un dirigente del comune per abuso d’ufficio continuato. Secondo quanto scoperto dalla polizia, il funzionario lo scorso mese di febbraio, senza il via libera da parte della sovrintendenza ai Beni culturali e non rispettando quanto previsto da una delibera del consiglio comunale, avrebbe autorizzato il titolare di un esercizio commerciale a installare nel centro storico di Noto una tenda parasole di 50 metri quadrati. Il dirigente, sempre secondo quanto scoperto dalla polizia già in passato, aveva firmato un provvedimento per autorizzare un’occupazione temporanea di suolo pubblico sempre alla stessa ditta e sempre in difformità rispetto a quanto previsto dalle normative in vigore.