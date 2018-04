Pioggia di multe a Nesima

CATANIA – Controlli a tappeto della polizia di Catania nel quartiere di Nesima. Sono stati controllati 168 veicoli, identificate 55 persone e comminate contravvenzioni al codice della strada per un totale di 18.866 euro; quattro i sequestri amministrativi di veicoli, poiché sprovvisti di copertura assicurativa, e due fermi amministrativi di motocicli per il mancato uso del casco.

Controllate nove attività commerciali tra cui un’officina meccanica, un’autocarrozzeria, una rosticceria, un bar, un fioraio, un panificio, una pizzeria e due attività ambulanti. Sono state elevate tre sanzioni per mancata omissione di scontrini fiscali, per un totale di 1.500 euro, e sequestrata l’autocarrozzeria poiché abusiva; sanzionato il titolare per 5.164 euro.