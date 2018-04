Ma non era cieca assoluta?

SAN SALVATORE DI FITALIA (MESSINA) – Si fingevano ciechi assoluti ma sono stati scoperti dai carabinieri a San Salvatore di Fitalia (Messina) e nei confronti dei tre indagati è stato eseguito un provvedimento di sequestro preventivo.

Il provvedimento cautelare dispone il sequestro per equivalente delle giacenze dei conti correnti, 200 mila euro in tutto, dei tre, due uomini e una donna, indagati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche poiché avevano indebitamente percepito, negli anni, indennità a titolo di prestazioni previdenziali fingendosi “ciechi assoluti”.

Le indagini sono state avviate a maggio del 2016 per accertare la sussistenza delle patologie che avevano portato al riconoscimento di invalidità civile. I tre erano stati dichiarati ciechi assoluti dall’ufficio invalidi civili della “Cittadella della salute” di Messina, dove erano custodite le pratiche che prima erano nelle Asl territoriali.

I militari hanno svolto servizi di osservazione, pedinamento e controllo, con intercettazioni, che hanno documentato ”l’insussistenza delle gravi patologie riferite e certificate che avrebbero dovuto generare gravi compromissioni dell’autonomia personale”.