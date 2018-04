Il nipote dà fuoco all’appartamento

PALERMO – I carabinieri di palermo hanno arrestato il nipote della proprietaria dell’appartamento nel quale ieri è divampato un incendio in via Enrico Albanese. E’ accusato di aver provocato il rogo. Maria Grazia Ambrosini è rimasta intossicata.

In un primo momento gli investigatori avevano ipotizzato un incidente domestico, poi in base alle indagini hanno accertato che le fiamme sarebbero state appiccate dal nipote della donna.

Sono stati diversi testimoni a raccontare ai carabinieri quello che è accaduto al sesto piano. Hanno sentito la lite tra il nipote, Alessandro Ambrosini, 52 anni, e la zia. Poi hanno visto le fiamme e sentito l’esplosione dell’abitazione. L’uomo, che era insegnante, adesso disoccupato è accusato di incendio doloso. E’ stato sentito per tutta la notte dai militari. Non ha detto nulla. La zia è ancora in stato choc.