Chiude Credito Valtellinese, 60 a casa

Addio a 22 filiali siciliane, i dipendenti in esubero potranno aderire all’esodo anticipato

PALERMO – Bankitalia ha dato il via libera alla fusione entro giugno del Credito Siciliano nella capogruppo Credito Valtellinese che, in base a un accordo sulla riduzione dei costi appena sottoscritto con i sindacati, si prepara a chiudere 22 filiali in Sicilia. Previsto un esubero di circa 60 dipendenti che potranno aderire all’esodo anticipato entro il prossimo 1 luglio.

”Se, come pensiamo, le adesioni in Sicilia saranno di gran lunga inferiori – dice a La Sicilia Piero Pennisi del sindacato Fabi – l’azienda potrebbe gestire i restanti esuberi attraverso la mobilità territoriale, che andrebbe a scapito più dei giovani, suscettibili di essere trasferiti anche al Nord, che dei colleghi con maggiore anzianità e più difficilmente assegnabili a sedi distanti. Sarebbe un problema serio per i lavoratori e le loro famiglie che bisogna scongiurare. Il trattamento economico dei dipendenti siciliani sarà uniformato a quello vigente nel gruppo valtellinese”.