Arrestati quattro pregiudicati che devono scontare il carcere per vari motivi

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato quattro pregiudicati che devono scontare il carcere per diversi reati. Il 43enne Mario Filippo Maiorana 3 anni di reclusione per spaccio di droga; il 41enne Rosario Piacente due anni per ricettazione.

Rino Marcello Rocco, 59 anni, deve espiare la pena di anni 7 per reati in materia di stupefacenti; stesso motivo per il 43enne Antonino Daniele Sgroi, al quale toccheranno 4 anni.