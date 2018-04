Fermati i fedeli di Messina Denaro: “E’ un santo, come padre Pio”

Operazione “Anno zero”: 21 indagati in provincia di Trapani, tra cui due cognati del boss: I NOMI . Scoperta la rete di smistamento pizzini, nelle intercettazioni VIDEO devozione degli affiliati e una rivelazione: “ Era in Calabria “. La conversazione shock: “Hanno fatto bene a sciogliere il piccolo Di Matteo nell’acido” VIDEO

PALERMO – Si stringe il cerchio sul capo di Cosa nostra Matteo Messina Denaro: polizia, carabinieri e Direzione investigativa antimafia hanno arrestato nell’operazione “Anno zero” 21 presunti affiliati alle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna, tra i quali alcuni parenti del numero uno, compresi due cognati.

Il blitz scattato in provincia di Trapani è l’ennesimo colpo inferto rete criminale ed economica del boss latitante. Le accuse nei confronti degli indagati sono di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, detenzione di armi e intestazione fittizia di beni. Tutti reati aggravati dalle modalità mafiose.

ERA IN CALABRIA. “Era in Calabria ed è tornato”, rivela uno degli arrestati in una conversazione intercettata. Chi parla aggiunge che il padrino di Castelvetrano avrebbe incontrato “cristiani” (persone ndr). Durante la conversazione i due commentano il contenuto di un pizzino in cui ci sarebbero state scritte le decisioni del latitante su alcuni temi. Il biglietto non è stato trovato dagli inquirenti che intercettavano il dialogo: Messina Denaro ha ordinato ai suoi di distruggere sempre i pizzini.

COME PADRE PIO. “Vedi, una statua gli devono fare… una statua… una statua allo zio Ciccio che vale. Padre Pio ci devono mettere allo zio Ciccio e a quello accanto… Quelli sono i Santi”, dice uno dei mafiosi fermati nel marzo scorso, non sapendo di essere intercettato, di Messina Denaro e del padre Francesco, capomafia di Castelvetrano morto nel 1998.

Don Ciccio e il figlio vengono accostati dai due interlocutori, uno dei quali cognato del boss ricercato, ai santi e a padre Pio, e vengono idolatratati: “Io ho le mie vedute… che c… vuoi?”, prosegue uno dei due. “Significa essere colpevole? Arrestami. Che spacchiu (cavolo ndr) hai? Che fa? non posso dire quello che penso?. E’ potuto essere stragista… cosa minchia sia a me… le cose giuste”, spiega uno dei due che fa un paragone tra i boss alla classe politica. “Voialtri tanto mangiate. State facendo diventare un paese… l’Italia è uno stivale pieno di merda… uno stivale pieno di merda… le persone sono scontente… questo voi fate… e… glielo posso dire? Arrestami… che minchia vuoi?”.

SMISTAMENTO PIZZINI. L’indagine ha consentito di individuare la rete utilizzata dal capo di Cosa nostra per lo smistamento dei pizzini con i quali dava le disposizioni agli affiliati. E hanno confermato sia il ruolo di vertice di Messina Denaro sulla provincia di Trapani sia quello del cognato, reggente del mandamento di Castelvetrano in seguito all’arresto di altri familiari. Pedinamenti, appostamenti e intercettazioni hanno ribadito come Cosa nostra eserciti un controllo capillare del territorio e ricorra sistematicamente alle intimidazioni per infiltrare il tessuto economico e sociale.

Dall’inchiesta emerge dunque che il boss continua a comunicare con i suoi con il solito metodo, ma nessun messaggio è stato recuperato. “Nel bigliettino è scritto lo vedi? Questo scrive cosa ha deciso quello ha detto”. Dalla conversazione viene fuori che la madre di Messina Denaro si lamenta dell’assenza del figlio. “La madre di Matteo … che lui non scrive si lamenta, lui deve scrivere .. vorrei vedere a te. Non gli interessa niente di nessuno”.

LEGAMI DI SANGUE. Il legame di sangue guida il boss latitante nella scelta degli uomini a cui affidare affari e gestione delle attività illecite. Il vincolo mafioso finisce col coincidere con quello familiare. Ecco cosa emerge dall’inchiesta della Dda di Palermo. Le indagini nel tempo hanno individuato al vertice delle cosche il cognato del capomafia Filippo Guttadauro, poi il fratello Salvatore Messina Denaro, quindi il cognato Vincenzo Panicola e il cugino Giovanni Filardo. E ancora il cugino acquisito Lorenzo Cimarosa, poi pentitosi, la sorella Patrizia Messina Denaro, i nipoti Francesco Guttadauro e Luca Bellomo. Oggi si conferma la scelta “familistica” del boss ed emerge il ruolo di protagonista in tutte le dinamiche mafiose sul territorio di due cognati del latitante che sono tra i fermati.

“L’HA SCIOLTO NELL’ACIDO? HA FATTO BENE”. “Allora ha sciolto a quello nell’acido, non ha fatto bene? Ha fatto bene”, dice un altro dei fermati, sempre non sapendo di essere intercettato. Il drammatico riferimento è alla vicenda del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino, rapito, tenuto sotto sequestro per 779 giorni, ucciso e sciolto nell’acido per indurre il padre a ritrattare. La conversazione è del 19 novembre del 2017.

“Se la stirpe è quella… suo padre perché ha cantato?”, conviene l’interlocutore. Il mafioso rincara la dose, esaltando la decisione di Riina di eliminare il bambino di soli 13 anni come giusta ritorsione rispetto al pentimento del padre, colpevole di avere danneggiato Cosa nostra. “Ha rovinato mezza Palermo quello… allora perfetto”.

“Il bambino è giusto che non si tocca – aggiunge l’altro – però aspetta un minuto … perché se no a due giorni lo poteva sciogliere … settecento giorni sono due anni … tu perché non ritrattavi tutte cose? se tenevi a tuo figlio, allora sei tu che non ci tenevi”.

“Giusto! perfetto!… e allora … fuori dai coglioni – gli fa eco l’altro – dice -: ‘io sono in una zona segreta, sono protetto, non mi possono fare niente’… sì a te… però ricordati coglione che una persona la puoi ammazzare una volta, ma la puoi far soffrire un mare di volte”.

NUOVA GUERRA. Stava per scoppiare una nuova guerra di mafia tra i clan trapanesi: ecco perché la Dda di Palermo ha deciso di intervenire. Il 6 luglio 2017 è stato ucciso Giuseppe Marcianò, genero del boss di Mazara del Vallo, Pino Burzotta ed esponente della “famiglia” di Campobello di Mazara. Il contesto in cui è maturato il delitto ricostruito dagli inquirenti ha svelato una guerra in corso tra famiglia di Campobello di Mazara e quella di Castelvetrano.

“A partire dal 2015 – si legge nel provvedimento della Dda – si registra un lento progetto di espansione territoriale da parte della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, che ha riguardato anche il territorio di Castelvetrano, divenuto ‘vulnerabile’ a causa, per un verso, della mancanza su quel territorio di soggetti mafiosi di rango in libertà, e, per altro, dalla scelta di Messina Denaro che, nonostante gli arresti dei suoi uomini di fiducia e dei suoi più stretti familiari, non ha autorizzato omicidi e azioni violente, come invece auspicato da buona parte del popolo mafioso di quei territori”.

Proprio Marcianò si era molto lamentato del comportamento del latitante. “Da tale pericolosissimo contesto (certamente idoneo, come la tragica storia di Cosa nostra insegna, a scatenare reazioni cruente contrapposte, e quindi dare il via ad una lunga scia di sangue) – scrivono i pm – in uno col pericolo di fuga manifestato da alcuni indagati, si è imposta la necessità dell’adozione del fermo”.

GLI INDAGATI: Nicola Accardo, 53 anni; Gaspare Como, detto Panda, 50 anni; Vincenzo La Cascia, 70 anni; Dario Messina, 33 anni; Raffaele Urso, detto Cinuzzo, 59 anni; Rosario Allegra, detto Saro, 64 anni; Vito Bono, 59 anni; Marco Buffa, 45 anni; Filippo Dell’Acqua, 54 anni; Mario Tripoli, 45 anni; Bruno Giacalone, 56 anni; Angelo Greco, 59 anni; Calogero Guarino, 49 anni; Giovanni Mattarella, 52 anni; Leonardo Milazzo, 39 anni; Giuseppe Paolo Bongiorno, 29 anni; Vittorio Signorello, 55 anni; Giuseppe Tilotta, 55 anni; Antonino Triolo, 48 anni; Andrea Valenti, 65 anni. Indagato per concorso esterno alla mafia è Carlo Cattaneo, 32 anni. Sono tutti stati fermati.