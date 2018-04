SANT’ANGELO DI BROLO (MESSINA) – Una coppia di anziani coniugi è morta ieri in un incidente in contrada Pietà Serrantini Provvidenza, a Sant’Angelo di Brolo (Me). L’auto, guidata da Aldo Scaffidi, 90 anni, è caduta in un burrone. La donna Carmela Fazio, 88 anni, è morta sul colpo, mentre l’uomo è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico ma è deceduto durante il trasferimento.