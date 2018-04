Misterbianco, in manette mentre spaccia eroina

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato Carlo Pasqua Tiezzi, 51 anni, per spaccio di droga. Ieri sera, i militari, durante un servizio antidroga, hanno notato l’uomo in via Sebastiano Catania cedere della bustine a occasionali “clienti” ricevendo in cambio un corrispettivo di denaro. I carabinieri hanno bloccato e perquisito il pusher trovandolo in …

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato Carlo Pasqua Tiezzi, 51 anni, per spaccio di droga. Ieri sera, i militari, durante un servizio antidroga, hanno notato l’uomo in via Sebastiano Catania cedere della bustine a occasionali “clienti” ricevendo in cambio un corrispettivo di denaro.

I carabinieri hanno bloccato e perquisito il pusher trovandolo in possesso di 65 grammi di eroina e 120 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di essere giudicato per rito direttissimo.