Furto in casa, catturato in poche ore

Taormina . Entra nell’appartamento di un anziano e porta via 4.000 euro: l’auto noleggiata per scappare lo inchioda

TAORMINA (MESSINA) – La Polizia ha individuato l’autore della rapina subita ieri da un anziano a Taormina, derubato di 4.000 euro. Giovanni Imbarrato, 48enne di Aci Catena, si era introdotto in casa della vittima frantumando una finestra con un corpo contundente utilizzato anche per minacciare l’uomo e farsi consegnare i contanti. Adesso stava per lasciare l’Italia diretto in Germania.

Dalla visione di un filmato gli agenti sono riusciti a risalire al’auto con la quale Imbarrato era scappato, presa a noleggio ad Aci Catena. L’uomo è stato fermato proprio all’interno dell’autonoleggio con addosso 435 euro, probabile parziale profitto del furto e un appunto riportante l’orario di un volo per la Germania. Condotto in commissariato, Imbarrato è stato riconosciuto dall’anziano.