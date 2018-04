Gela, furti di moto e cavallo di ritorno

GELA (CALTANISSETTA) – E’ stata denominata “cavallo di ritorno” l’operazione della polizia di Stato che a Gela ha eseguito nove ordini di custodia cautelare, emessi dal gip del tribunale su richiesta della Procura, nei confronti di una banda di altrettante persone accusate di furto, estorsione e ricettazione.

Rubavano moto e scooter, su commissione, che venivano smontati per poi essere assemblati in moto irriconoscibili. L’attività più assidua, più facile e più proficua sarebbe stata però quella della restituzione allo stesso proprietario del mezzo rubato, in cambio di una “congrua” tangente intorno ai 300 euro: in gergo, il “cavallo di ritorno”.

Il gruppo di ladri, tutti ragazzi figli di pregiudicati, era ormai conosciuto in città. Tra i giovani, si sapeva già a chi rivolgersi in caso di furto. Non era necessario nemmeno sporgere denuncia alle forze dell’ordine. E anche se qualcuno la presentava, dopo poche ore andava a ritirarla. Moto e ciclomotori riapparivano quasi per incanto e agli inquirenti non veniva rivelato nulla. Non veniva data nemmeno la possibilità di effettuare i rilievi indispensabili.

Ora qualcuna delle vittime rischia l’incriminazione per favoreggiamento. Diretti dal vice questore Francesco Marino, con il coordinamento del procuratore, Fernando Asaro, gli agenti del commissariato, dopo indagini, hanno identificato i componenti della banda, li hanno pedinati, intercettati e ora arrestati.

Dei casi esaminati nelle indagini, nessuna delle vittime avrebbe inteso collaborare con gli inquirenti. Sedici sono state perciò denunciate per favoreggiamento personale. Ma il fenomeno avrebbe dimensioni molto inquietanti. Secondo gli inquirenti sarebbero almeno 200 i furti di ciclomotori che avvengono mensilmente a Gela e quasi tutti i mezzi rubati vengono ritrovati misteriosamente dopo alcune ore, al massimo qualche giorno.

Facile calcolare la consistenza del giro d’affari della banda il cui covo si trovava in un garage delle palazzine popolari di contrada Scavone, alla periferia ovest di Gela. Gli agenti del commissariato hanno identificato, pedinato e filmato varie operazioni di furto delle moto, di assemblaggio dei pezzi smontati, di riciclaggio e di estorsione.

In carcere sono finiti: Gaetano Alferi, inteso “Tano”, 21 anni, Nicola D’Amico, 25 anni, e Pasquale Trubia, 21 anni. Arresti domiciliari invece per Emanuele Armando Ferrigno, 20 anni, Giovanni Di Maggio, inteso “Jonny”, 19 anni, Salvatore Alma, 22 anni, Mirko Gaetano Dammaggio, 24 anni, e Ivan Iapichello, 22 anni. Una nona persona è ricercata.