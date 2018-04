Erice, cuoco con il pollice verde

Il 29enne Antonio Emilio Carpitella aveva creato in un casolare un vero e proprio laboratorio per la produzione di marijuana

ERICE (TRAPANI) – Arrestato dai carabinieri per droga il 29enne Antonio Emilio Carpitella, cuoco in un noto locale nella frazione Ballata del Comune di Erice. Il giovane aveva creato all’interno di un casolare in affitto un vero e proprio laboratorio per la produzione di marijuana.

Le stanze del casolare erano arredate con quattro costosissime serre con impianti centralizzati di climatizzazione e umidificazione per far crescere le piante di marijuana coltivate all’interno, impianti di essicazione con lampade alogene, additivi per una più rapida crescita degli arbusti, libri pieni di appunti e formule chimiche per rendere sempre più cospicua la produzione.

Tutto il locale, su due piani, aveva tubi in acciaio per il ricircolo dell’aria e sistemi di irrigazione automatizzati. All’interno delle serre sono state trovate dieci piante di cannabis indica in inflorescenza e altre 15 già recise. Negli essiccatori trovato un chilo di marijuana.