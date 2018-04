“Di Maio, fai un passo di lato come me”

Salvini a Catania: “Rispetto per il voto degli italiani, io non mollo Fi. Il secondo arrivato non può dettare le regole al primo”

CATANIA – Matteo Salvini sbarca a Catania per partecipare a un incontro nell’ambito del tour #primagliitaliani #primaillavoro. Il leader della Lega non partecipa quindi alle consultazioni a Roma con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e non manca all’appuntamento nel capoluogo etneo.

“Non vedo dove sia il rispetto del voto degli italiani: il secondo arrivato che impone le regole del gioco al primo, lui vuole comandare…”, ha detto Salvini sulla posizione di Luigi Di Maio che gli ha chiesto di decidere entro la settimana sulla formazione del governo.

“Di Maio e Berlusconi smettano di dirsi no a vicenda, gli italiani non si meritano di andare avanti un mese in questo modo. Il prossimo giornalista chieda a Luigi Di Maio ‘senti ma tu sei disponibile come ha fatto Matteo Salvini a fare una passo a lato, pur di far partire il governo?’. Se vi dirà di no è perché vuole fare il premier, e allora non sa stare al mondo”.

“Vogliamo un governo che rispecchi il voto degli italiani. L’unico governo che può rispecchiare questo voto e il centrodestra-cinque stelle. Io sono leale nei confronti non dei partiti, ma degli elettori. Non è il leader della Lega – ha aggiunto Salvini – che deve mollare qualcuno. Io mantengo semplicemente fede al voto degli italiani di un mese fa”.

“Di Maio è pronto, come ho fatto io, a dire ‘se serve a far partire un governo faccio un passo indietro’, o continui a dire io, io, io?”. Se lo chiede Matteo Salvini. “Mi piacerebbe sapere se i secondi arrivati alle elezioni – aggiunge – sono disponibili a dire ‘mettiamoci attorno a un tavolo e discutiamo eventualmente di una squadra e non di un singolo’. Di Maio continua a dire io, io, io. Vuol dire che non vuole fare il governo o che ha un accordo col Pd”.

“Di Maio – ha aggiunto Salvini – mi dà l’ultimatum ‘Salvini ha una settimana per decidere’. Ma gli italiani hanno già deciso il 4 marzo. Hanno votato come prima coalizione il centrodestra che si è presentato con un programma comune. Più che dire ‘non pretendiamo noi, senza se e senza ma, di esprimere il presidente del consiglio, ma siamo disponibili a dialogare con i cinque stelle’, e in cambio ci sentiamo dire ‘no, perché comando io’, vuol dire – ipotizza il leader della Lega – che o Di Maio non vuole governare o vuole governare con Renzi. Se vuole governare con gli sconfitti del Pd auguri”.

“Ci sono Paesi che sono andati avanti senza governo serenamente e tranquillamente, io spero che l’Italia abbia un esecutivo serio il prima possibile perché ci sono in Europa alcune partite importanti, soprattutto sull’agricoltura, sul sistema bancario e sul bilancio pluriennale che meritano di avere un governo in carica”, ha detto ancora Salvini.

“Un governo che fosse guidato dalla Lega e da Matteo Salvini sicuramente non abbasserebbe la testa davanti ad altri bombardamenti insensati in giro per il mondo”, ha poi detto commentando gli scenari internazionali dopo i bombardamenti in Siria.